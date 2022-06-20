Рекордные притоки: сколько "лишней" воды вылили в море в Крыму

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В связи с большим объемом притоков в этом году из водохранилищ Крыма регулярно сбрасывают "лишнюю воду", суммарный объем таких сбросов с начала года составил более 100 млн кубометров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Ильи Николенко.

"Суммарный сброс составляет более 100 миллионов кубов, при том, что запасли 225 миллионов. Только Симферопольское водохранилище произвело сброс 18 млн кубометров, а это объем, который мог бы обеспечить нас на длительный период", – констатировал Николенко.