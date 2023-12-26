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Новости Крыма

Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия

26 декабря 2023, 11:41Общество

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Сквер им. Тренева в центре крымской столицы будет доступен для гуляний в новогодние праздники – работы по благоустройству почти завершены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

"В парке Тренева работы близятся к финалу, мы планируем до нового года основную массу закончить полностью, останутся кое-какие мелочи. Симферопольцы смогут прогуливаться в новогодние праздники по скверу. Те работы, которые не будут закончены – незначительные, и рабочие жителям мешать не будут", – сказал Афанасьев.

Он отметил, что в рамках благоустройства сквера здесь оборудовали новые детские игровые площадки, заменили плиточное мощение, отреставрировали фонари, заменили малые архитектурные формы и полностью обновили видеонаблюдение.

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