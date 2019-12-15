Новости Крыма

Ремонт затянулся: в Симферополе не знают, когда откроют улицу Гагарина

Ремонт затянулся: в Симферополе не знают, когда откроют улицу Гагарина

15 декабря 2019, 22:17Новости

Подконтрольные Кремлю власти Симферополя сообщили о дополнительных трудностях при ремонте моста через реку Салгир на улице Гагарина. Об этом сообщает российская администрация города.

В ходе работ при разборке оснований балок мостового сооружения рабочие выявили их аварийное состояние.

"Оперативно были проведены необходимые обследования, результаты которых уже направлены в специализированную организацию. По итогам изучения будет получено заключение, и определена технология дальнейшего ведения ремонтных работ", – цитирует пресс-служба ведомства замглавы администрации города Дмитрия Иванова.

Только после этого станут известны сроки открытия движения по мосту.

Российские власти Симферополя 6 декабря объявили о завершении капремонта набережной Салгира.

Весной российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился завершить реконструкцию набережной Салгира до 4 сентября 2019 года. Позже руководитель фирмы "Асгард" Игорь Анацкий заявил, что его рабочие управятся с запланированным объемом работ за 124 дня, то есть к концу сентября.

"Асгард" запросил за свои услуги 498,2 миллиона рублей. Эта сумма равна объявленной администрацией начальной (максимальной) цене контракта.​

До этого сообщалось, что стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русла реки Салгир в Симферополе составит порядка 600 миллионов рублей.

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