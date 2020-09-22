Renault Sandero

Модель известнейшего французского бренда Рено под названием Сандеро была создана на платформе Логан. Разработки компания начала еще в 2005 г. В серийное производство модели началось в Бразилии спустя пару лет. Тогда Сандеро было рассчитано для продаж на бразильском рынке. Спустя год продажи были запущены в Аргентине. В том же году состоялась презентация европейского варианта Dacia Sandero. Тогда же марка Dacia стала доступной для румынских автолюбителей. Спустя еще год Сандеро появился на южноафриканском рынке. Украинские и белорусские автолюбители имеют возможность покупки Рено Сандеро с 2009 г. В том же году выпуск модификации был запущен на московском заводе Автофрамос. Более 94 процентов данного предприятия принадлежит Renault. Уже через год стартовали продажи авто и на российском рынке.

Пятидверный Рено Сандеро несмотря на родство с седаном марки Renault Logan внешне ничем на него не похож. Дизайн модели выполнен с использованием индивидуальных решений. Обтекаемые фары Сандеро отличается своей выразительностью. А пороги и бамперы более интересны, чем у одноплатформенника. Спортивного вида разработчики достигли благодаря использованию широкой решетки радиатора. Объем багажника составляет 320 л. Это меньше, чем у Логан (510 л). Однако благодаря отсутствию перегородки между салоном и багажником и широкому проеум багажного отделения объем полезной площади гораздо больше. Если сложить заднее сиденье, грузовой объем достигает 1200 л.

Салон практически идентичен салону одноплатформенника, если не считать мягкий пластиковый козырек, которым украшены прибору. Центральная консоль имеет оформленную под алюминий вставку. А воздуховоды представлены с серебристой окантовкой. Внимание привлекает оригинальное стилевое исполнение рулевого колеса. Дорогие комплектации представлены с регулирующимся по высоте рулем. Двери открываются под широкий угол, благодаря чему обеспечивается удобная посадка. Оснащены они полноценными крепкими ручками. Однако это касается только передних дверей. Задние имеют куцые кармашки. Если выбрать версию Expression, владельцы смогут пользоваться передними электростеклоподъемниками. Дополнительно можно установить кондиционер.

СТС-Моторс предлагает модель французского бренда в разной комплектации. Купить в этом автосалоне рено сандеро в кредит можно на выгодных условиях. Доступна также услуга Трейд-Ин. Безопасность Сандеро обеспечена за счет установки подушек и ремней безопасности. Авто прошло краш-тест EuroNcap и было оценено в три звездочки.