Новости Крыма Решение по опреснителям в Крыму еще не принято – Хуснуллин

Решение по опреснителям в Крыму еще не принято – Хуснуллин Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой, информирует РИА Новости. "Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение – это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение", – сообщил Хуснуллин журналистам на пресс-конференции. По его словам, место для опреснителей уже готово, а власти ждут результаты разведки. "Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин, какой дебит воды, еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю", – добавил вице-премьер. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

