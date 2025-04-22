Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении.

Причины приостановки катеров и паромов не уточняются. На маршруте на время перекрытия рейда курсировали дополнительные автобусы.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.