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Новости Крыма

Рейд в Севастополе открыли

22 апреля 2025, 13:38Общество

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Рейд в Севастополе открыт после получасовой остановки, морской пассажирский транспорт вновь курсирует через бухту. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении.

Причины приостановки катеров и паромов не уточняются. На маршруте на время перекрытия рейда курсировали дополнительные автобусы.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

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