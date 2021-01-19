Новости Крыма

Рейсовый автобус с людьми застрял в снежных заносах под Феодосией

19 января 2021, 11:11Происшествия в Крыму

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Спасателям пришлось раскапывать из снега рейсовый автобус, который застрял на дороге между двумя крымскими селами, информирует пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Рейсовый автобус с шестью пассажирами застрял в снежном заносе на дороге между селами Южное и Подгорное под Феодосией. При этом добраться пешком до населенного пункта было невозможно.

"Спасатели, с помощью такелажного оборудования извлекли автомобили из снежного заноса. Во время проведения спасательных работ шести пассажиров обогревались в служебном автомобиле", – уточнили в пресс-службе. Кроме этого, на обратном пути рядом с селом Южное спасатели оказали помощь автомобилю "Газель", также застрявшему в снегу.

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