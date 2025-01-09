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Новости Крыма

Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма

09 января 2025, 11:44Общество

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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом информирует республиканское МЧС.

"8 января 2025 года на территории городского округа Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", – сказано в сообщении.

Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме.

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