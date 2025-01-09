Новости Крыма Режим ЧС ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма. Об этом информирует республиканское МЧС. "8 января 2025 года на территории городского округа Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", – сказано в сообщении. Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе в Крыму продолжаются. Мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, а также очистка пляжей и акватории у побережья полуострова проводится в ежедневном режиме. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

