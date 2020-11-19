Резолюция ООН по Крыму: что ответили крымские татары

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН "о нарушении прав человека в Крыму" вызвана стремлением усилить санкционное давление на Россию в свете последних побед страны на геополитической арене. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Российской Федерацией. В документе говорится о проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности", а также о "навязывании" российского гражданства. В число авторов проекта вошли США, Германия, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и другие. Поддержали резолюцию 63 страны, воздержались 85 и 22 высказались против.