Новости Крыма

Резолюция ООН по Крыму: что ответили крымские татары

Резолюция ООН по Крыму: что ответили крымские татары

19 ноября 2020, 13:05Политика

Предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН "о нарушении прав человека в Крыму" вызвана стремлением усилить санкционное давление на Россию в свете последних побед страны на геополитической арене. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенный Киевом документ, осуждающий "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Российской Федерацией. В документе говорится о проведении "незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности", а также о "навязывании" российского гражданства. В число авторов проекта вошли США, Германия, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и другие. Поддержали резолюцию 63 страны, воздержались 85 и 22 высказались против.

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