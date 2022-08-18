Новости Крыма

РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"

18 августа 2022, 12:25Общество

1

Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте Капсель в городе Судак, информирует банк.

Участниками выставки и авторами ярких морских пейзажей стали учащиеся художественных школ Симферополя, Ялты и Евпатории. Особенность выставки – ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму уже в четвертый раз и является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для молодых деятелей культуры, иску

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх