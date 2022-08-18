РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"

Выставка "Экология моря", посвященная Черному морю и его обитателям, открылась при поддержке РНКБ Банка на фестивале "Таврида.АРТ", который проходит в бухте Капсель в городе Судак, информирует банк.

Участниками выставки и авторами ярких морских пейзажей стали учащиеся художественных школ Симферополя, Ялты и Евпатории. Особенность выставки – ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму уже в четвертый раз и является одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России, площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для молодых деятелей культуры, иску