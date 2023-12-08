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Новости Крыма

РНКБ предоставил финансирование Крымской железной дороге на 2 млрд рублей

08 декабря 2023, 15:40Общество

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Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл для ФГУП "Крымская железная дорога" кредитный лимит на сумму два миллиарда рублей, передает пресс-служба кредитной организации.

Средства предоставлены до 2025 года на пополнение оборотных средств.

"Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие Крымской железной дороги", – сказал старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Основная деятельность Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" – обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах.

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