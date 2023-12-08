Новости Крыма РНКБ предоставил финансирование Крымской железной дороге на 2 млрд рублей

Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) открыл для ФГУП "Крымская железная дорога" кредитный лимит на сумму два миллиарда рублей, передает пресс-служба кредитной организации. Средства предоставлены до 2025 года на пополнение оборотных средств. "Мы рассчитываем, что кредитные средства обеспечат бесперебойную деятельность и развитие Крымской железной дороги", – сказал старший вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. Основная деятельность Федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" – обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

