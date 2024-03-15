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Новости Крыма

РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе

15 марта 2024, 17:18Общество

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РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" (Группа компаний "Статус") на сумму около 1 миллиарда рублей на строительство 7-го этапа жилого комплекса в Симферопольском районе, передает банк.

Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования.

Комплекс расположен на территории Мирновского сельсовета Симферопольского района. Проект предусматривает строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома из четырех секций и реализуется согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.

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