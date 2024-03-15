Новости Крыма РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование ООО "СЗ СК Статус "Турмалин" (Группа компаний "Статус") на сумму около 1 миллиарда рублей на строительство 7-го этапа жилого комплекса в Симферопольском районе, передает банк. Средства предоставлены до 2027 года в рамках проектного финансирования. Комплекс расположен на территории Мирновского сельсовета Симферопольского района. Проект предусматривает строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома из четырех секций и реализуется согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

