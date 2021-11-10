Новости Крыма РНКБ возобновил прием заявок на кредиты по льготной госпрограмме под 3%

РНКБ Банк (ПАО) возобновил заключение кредитных договоров в рамках госпрограммы льготного кредитования для предпринимателей, деятельность которых пострадала в период пандемии коронавируса, информирует кредитное учреждение. Программа утверждена постановлением правительства РФ от 27.02.2021 года № 279 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

