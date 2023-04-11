РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"

РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых услуг населению, в том числе, в отдаленных населенных пунктах, информирует банк.

"Проект реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя. Плодотворное сотрудничество банка с коллегами из ФГУП "Почта Крыма" и реализация совместного проекта обеспечит максимальную доступность финансовых услуг для жителей регионов, в том числе самых отдаленных населенных пунктов", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.