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Романтический октябрь: крымчане увидят метеорный поток Ориониды

Романтический октябрь: крымчане увидят метеорный поток Ориониды

Сегодня, 11:00Общество

В ночь с 21 на 22 октября крымчане смогут полюбоваться метеорным потоком Ориониды. Об этом РИА Новости Крым сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Юрий Цап.

По его словам, этот метеорный поток значительно слабее, чем поток Персеиды. "Поток Ориониды средней силы – приблизительно где-то 20-30 метеоров в час. Согласно данным некоторых наблюдателей, Персеиды были мощнее почти в пять раз: до 120 метеоров в час", – добавил ученый.

Он уточнил, что данный поток связан с известной кометой Галлея. Последний раз она была в ближайшей точке от Солнца в 1986 году. Следующий раз она приблизится к звезде в 2061 году.

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