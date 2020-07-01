Роскачество нашло консерванты и синтетику в винных напитках

Эксперты Роскачества провели исследования отечественных и импортных винных напитков, которые представлены на российском рынке. В ряде экземпляров выявлено отклонение от стандартов, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты исследовали продукцию 20 торговых марок из России, Испании и Литвы по более чем 40 показателям. По итогам испытаний все напитки оказались безопасными: потенциально-вредных веществ не обнаружено ни в одном.

Вместе с тем, несоответствия обязательным требованиям действующего законодательства были найдены в продукции семи торговых марок. Все нарушения касались ее маркировки. Также в десяти образцах винных напитков, помимо присущих им виноградных спиртов, эксперты выявили присутствие еще и фруктовых спиртов, что, но , не является нарушением.