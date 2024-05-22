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Новости Крыма

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе

22 мая 2024, 10:52Общество

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В Севастополе в районе Ушаковой балки мониторят качество морской воды из-за обнаружения в море вредных веществ, информирует пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

"Проводится отбор проб морской воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов в границах зоны рекреации Ушакова балка в Севастополе. Отобраны повторные пробы морской воды, материал находится в работе", – сказано в сообщении.

Сейчас Ушакова балка закрыта для купания, санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях не выдавалось. На территории проводятся подготовительные работы в преддверии оздоровительного сезона. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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