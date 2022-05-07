Новости Крыма Россияне массово отменяют майские и июньские брони в Крым

Российские туристы массово отменяют брони в отелях Крыма из-за невозможности добраться на полуостров авиатранспортом. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, пишут "РИА Новости". "На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов", – информирует ресурс Волкова. При этом загрузка отелей в Крыму, по его словам, и без того не высока для этого времени года – от 40 до 60%. По мнению эксперта, в такой ситуации отельерам республики понадобиться господдержка. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

