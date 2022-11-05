Россияне, переехавшие в Крым после 2014 года будут выселены

На фоне этого появилось заявления о том, что согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу, их нужно принудительно выдворить. Поэтому если они нелегалы, то должны вернуться в Россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации. Только тогда эти люди смогут потребовать от Украинского государства право на пребывание/проживание.

Возможность остаться будет лишь у тех, кто имеет супругов или детей граждан Украины. Заявления таких людей будут восприняты с пониманием, как и заявления тех россиян, которые докажут свою поддержку Украины, говорится в заявлении Офиса президента Украины.

На фоне успехов ВСУ на поле боя и невозможности армии РФ полностью обезопасить территорию Крыма, данные месседжи звучат очень тревожно. Начиная СВО, Владимир Путин не мог и подумать, что она может обернуться против него, а украинские силы не сдадутся и перейдут в наступление. Неужели уже надо начинать собирать чемоданы и ехать на материковую часть России пока Крымский мост ещё целый?