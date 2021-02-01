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Россиянка пыталась вывезти на Украину из Крыма ценные книги

Сегодня, 10:34Происшествия в Крыму

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Крымские таможенники не разрешили россиянке вывезти на Украину из Крыма ценные книги, которые она должна была передать жительнице Германии. По данным пресс-службы Крымской таможни, россиянку задержали в пункте пропуска "Армянск"

"Гражданка России, пересекая в пешем порядке государственную границу, не предоставила сотрудникам таможни пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры РФ на вывоз двух томов книги профессора Карла Вермана "История искусства всех времен и народов" 1903 года издания", – сказано в сообщении.

Женщина рассказала, что книги ей не принадлежат, а вывозятся на территорию сопредельного государства для дальнейшей передачи наследнице, гражданке Германии.

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