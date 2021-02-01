Россиянка пыталась вывезти на Украину из Крыма ценные книги

Крымские таможенники не разрешили россиянке вывезти на Украину из Крыма ценные книги, которые она должна была передать жительнице Германии. По данным пресс-службы Крымской таможни, россиянку задержали в пункте пропуска "Армянск"

"Гражданка России, пересекая в пешем порядке государственную границу, не предоставила сотрудникам таможни пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры РФ на вывоз двух томов книги профессора Карла Вермана "История искусства всех времен и народов" 1903 года издания", – сказано в сообщении.

Женщина рассказала, что книги ей не принадлежат, а вывозятся на территорию сопредельного государства для дальнейшей передачи наследнице, гражданке Германии.