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Российские ученые предложили лечить депрессию светом

Российские ученые предложили лечить депрессию светом

22 октября 2020, 10:03Новости

Ученые из Томского политехнического университета и специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ создали светодиодный прибор для лечения депрессии, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Известно, что устройство будет работать на основе технологии, создающей сбалансированный спектр светового потока интенсивностью до 10 тысяч люкс. "Прибор можно использовать для пациентов с непереносимостью лекарств, а также в период беременности и грудного вскармливания у женщин, и не имеет аналогов в России", – сообщили в ведомстве.

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