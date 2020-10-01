Новости Крыма

Российские ученые вывели негниющую супер-свеклу

Российские ученые вывели негниющую супер-свеклу

Сегодня, 10:59Общество

Российские селекционеры создали гибридные виды сахарной свеклы, которая не гниет, а также устойчива к болезням и засухе. Об этом информируют "Известия".

Уточняется, что к 2025 году число новых гибридов с такими характеристиками планируют довести до 40. На данный момент создано уже 13 гибридов, все они уже зарегистрированы в государственном реестре. "Гибриды будут созданы по принципу слабой чувствительности к корневым гнилям, засухе и самой распространенной болезни сахарной свеклы – церкоспорозу", – сообщил генеральный директор компании "Щелково Агрохим", академик РАН Салис Каракотов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх