Российские ученые вывели негниющую супер-свеклу

Российские селекционеры создали гибридные виды сахарной свеклы, которая не гниет, а также устойчива к болезням и засухе. Об этом информируют "Известия".

Уточняется, что к 2025 году число новых гибридов с такими характеристиками планируют довести до 40. На данный момент создано уже 13 гибридов, все они уже зарегистрированы в государственном реестре. "Гибриды будут созданы по принципу слабой чувствительности к корневым гнилям, засухе и самой распространенной болезни сахарной свеклы – церкоспорозу", – сообщил генеральный директор компании "Щелково Агрохим", академик РАН Салис Каракотов.