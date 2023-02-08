Российским заключенным угрожают новыми делами за отказ ехать на войну

По словам юриста Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. "Перед собеседованием с представителями ЧВК, приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", – заявила Гельмель.

О подобных методах давления в колониях Пермского края также сообщила правозащитница Оксана Асауленко. В пример она привела случай заключенного, которому до освобождения оставалось пять месяцев. По словам матери мужчины, в последнем разговоре он дал ей понять, что его заставили подписать контракт с ЧВК Вагнера.

Еще один юрист, который попросил не называть его имени, подтвердил, что заключенных вербуют с помощью угроз. По данным юриста, наиболее активный набор идет в колониях регионов, которые находятся недалеко от украинской границы.

Также источники сообщают, что в следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в ЧВК Вагнера, обещая при этом закрыть уголовные дела. Собеседники сообщили, что такая практика сложилась в СИЗО-1 Самары, в СИЗО-5 Москвы, а также в изоляторе в Перми.

Новые методы вербовки российских заключенных обусловлены тем, что все меньше людей готовы заключать контракт с ЧВК, поскольку до колоний начали доходить сведения о числе убитых и раненых среди тех, кто согласился отправиться на войну летом-осенью 2022 года.