Россию признали государством-спонсором терроризма

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 депутата из 705, против – 58 депутатов. Европарламент обвинил РФ в разрушении гражданской инфраструктуры, серьезных нарушениях международного и гуманитарного права и отметил, что такие действия приравниваются к актам терроризма и являются военными преступлениями. Что изменится для России? Отвечаем. В моменте-ничего, ведь резолюции Европейского парламента имеют рекомендательный характер и не влекут за собой юридических последствий, но могут привести к практическим последствиям. Однако депутаты призывают страны ЕС разработать правовую базу "для обозначения государств в качестве спонсоров терроризма и государств, использующих террористические средства". В отношении таких государств, в число которых предлагают включить Россию, собираются ввести "существенные ограничительные меры", также это приведет к "серьезным ограничительным последствиям" для отношений ЕС с этими странами. Что это за меры и последствия, в резолюции не указано.

Вслед за самой Россией, депутаты начали обсуждения о признании террористическими организациями ЧВК "Вагнер", 141 специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова и "других поддерживаемых Россией вооруженных групп". Реакция руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не заставила себя долго ждать. В террористическом стиле, его посредники продемонстрировали окровавленную кувалду , которой якобы убили Нужина. Орудие убийства предназначено для передачи в Европарламент. В голове сразу всплывают кадры какого-то фильма о захваченных террористами заложниках, в которых захватчики отправляют отрезанные части тела для ускорения получения выкупа. У Пригожина такие же методы.

Удовлетворяя собственные желания, Владимир Путин с его приятелями Евгением Пригожиным, Рамзаном Кадыровым, отдаляют Россию от всего цивилизованного мира. Конечно, признание России страной-спонсором терроризма не тянет за собой никаких прямых последствий, но как дальше жить россиянам? Ведь клеймо русского все больше и больше впечатывается в каждого из нас. И, поехав в отпуск куда-то заграницу, надо быть готовым к тому, что слово россиянин будет приравниваться к слову террорист.