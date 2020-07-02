Рост цен и ажиотаж: что даст Крыму продление льготной ипотеки

Владимир Путин предложил расширить программу "Господдержка 2020" по льготному ипотечному кредитованию. Изменения коснутся размера кредита – его увеличат до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. И сроков – продлят до 2021 года.

Как отреагировали на инициативу президента строительная отрасль и рынок недвижимости Крыма, стоит ли ждать роста цен на жилье, планируют ли девелоперы наращивать темпы строительства.

Сухим языком цифр

В министерстве строительства и архитектуры Республики Крым высоко оценили эффект от продления программы.