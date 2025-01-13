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Рост инвестиций в российский туризм – сколько денег вложили в отрасль

13 января 2025, 10:24Новости

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Инвестиции в туризм в России в 2024 году выросли почти в 1,5 раза и достигли 652 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"За первые 9 месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", – сообщил Чернышенко.

В частности, только по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей. По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тыс. номеров.

"Новый отбор по программе объявлен в декабре, прием заявок продлится до 3 марта", – уточняется в сообщении со ссылкой на главу минэкономразвития Максима Решетникова. По его словам, в этом году нацпроект "Туризм и гостеприимство" сохраняет ключевые программы поддержки, отдельно добавлен федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли.

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