Рост продолжается: сводка по COVID в Крыму и Севастополю

На территории Республики Крым за прошедшие сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 187 115 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.

"За истекшие сутки госпитализированы 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 59 645 человек. Выздоровели за сутки 135 человек, за весь период – 179 000", – говорится в сообщении.

В Севастополе выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19.

"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 7 человек. Выписаны 19 пациентов. На данный момент в больницах находятся 87 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19", – говорится в сообщении правительства.