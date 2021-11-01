Рост затормозился: COVID-сводка в Севастополе за сутки

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом информируется в данных ежедневной сводки федерального оперштаба по ситуации с COVID-19. Это на 7 случаев меньше, чем сутками ранее, когда в городе был зарегистрирован новый антирекорд по заболеваемости.

Кроме того, за пошедшие сутки 310 человек были выписаны, 14 пациентов с COVID-19 скончались. Как уточнили в пресс-службе правительства города, возраст умерших – от 57 до 87 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе было выявлено 39 740 случаев заболевания COVID-19. За весь период 33 383 человека выздоровели, 1379 пациентов скончались.