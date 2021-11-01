Новости Крыма

Рост затормозился: COVID-сводка в Севастополе за сутки

Сегодня, 12:49Общество

1

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом информируется в данных ежедневной сводки федерального оперштаба по ситуации с COVID-19. Это на 7 случаев меньше, чем сутками ранее, когда в городе был зарегистрирован новый антирекорд по заболеваемости.

Кроме того, за пошедшие сутки 310 человек были выписаны, 14 пациентов с COVID-19 скончались. Как уточнили в пресс-службе правительства города, возраст умерших – от 57 до 87 лет.

Всего с начала пандемии в Севастополе было выявлено 39 740 случаев заболевания COVID-19. За весь период 33 383 человека выздоровели, 1379 пациентов скончались.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх