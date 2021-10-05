Новости Крыма

Розы в "рубашках": как выбрать свежие цветы – советы от Роспотребнадзора

05 октября 2021, 09:49Общество

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С какой бы целью вы не покупали цветы, всегда хочется, чтобы они надолго сохранили свою свежесть. Советы о том, как выбрать правильный букет дали специалисты Роспотребнадзора.

Прежде всего, эксперты советуют обращать внимание на стебли, которые не должны быть слишком сухими, также следует оценить эластичность лепестков – если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

Если вы предпочитаете розы, берите те, что в "рубашках", – так называют плотные верхние лепестки, обрамляющие полураспустившийся бутон. А вот искусственно украшенные бутоны должны насторожить:

"Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги, или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести", – говорится на сайте Роспортебнадзора.

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