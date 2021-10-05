С какой бы целью вы не покупали цветы, всегда хочется, чтобы они надолго сохранили свою свежесть. Советы о том, как выбрать правильный букет дали специалисты Роспотребнадзора.

Прежде всего, эксперты советуют обращать внимание на стебли, которые не должны быть слишком сухими, также следует оценить эластичность лепестков – если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

Если вы предпочитаете розы, берите те, что в "рубашках", – так называют плотные верхние лепестки, обрамляющие полураспустившийся бутон. А вот искусственно украшенные бутоны должны насторожить:

"Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги, или другие декорации, которые вы не заказывали, скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести", – говорится на сайте Роспортебнадзора.