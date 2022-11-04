Русский народ не виновен в Украинской авантюре Кремля

Дмитрий Муратов все четко разложил по полочкам:

"Хватит уже нам теряться при ответе на вопрос "что вы делали восемь лет, когда бомбили Донбасс?". Вопрос в другом. Вопрос в том, что они сами там делали! Что там делали они, реконструкторы мнимого русского мира. Зачем именно они послали с карательной миссией соматически разрушенного Стрелкова, зачем раздолбили цветущий город (там еще в 2012-м проходил сияющий чемпионат Европы по футболу), зачем отжали под себя сети заправок и сотни магазинов, зачем заселились в лучшие дома… Освободители!

И нечего нам больше мяться при ответе на этот вопрос, где мы были восемь лет. Мы этими гадостями не занимались и распятых младенцев в Славянске не выдумывали, и не посылали туда страшно умирать добровольцев под сытое благословение попов…(Вот мне интересно, им и патриарху Кириллу во время службы Христос не мешает?) А Пиотровский, начальник Эрмитажа, заявил, что война – самореализация нации. Точно? Не труд, не любовь, не творчество и учеба, не кайф открытий и не рюмка на осеннем закате – война для этого людоеда-любителя и есть "самореализация нации". Засунь свои шарфики на портянки".

Кремлю так и не удалось навесить на народ ответственность за провальную "спецоперацию", авантюру, которая стоила россиянам десятки тысяч жизней и загнала огромную европейскую страну на экономический и культурный маргинес. Война – это не решение народа. Бедность – это не желание россиян. Власть должна признать свои ошибки и взять ответственность за них.