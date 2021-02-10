Новости Крыма Ряд поселков и сел под Симферополем останутся без воды

Некоторые улицы в поселках Симферопольского района останутся без воды. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма". Как объяснили специалисты, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения возможно ограничение (отклонение от графика) либо снижение давления. Так, подача воды может быть затруднена по адресам: микрорайон Белое -1, 2, 3, 4, 5, мкрн. Хошкельды, Каменка, село Ана-Юрт, поселок Айкаван, село Акрополис, СПК "Юбилейный", СПК "Дачник", СПК "Садовод", СТ "Дзержинец", село Мирное (частично), село Богдановка (частичное), село Белоглинка (частично). Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

