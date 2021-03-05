Более десятка улиц крымской столицы останутся без электроэнергии в пятницу. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".

Плановые отключения связаны с проведением капитального ремонта на электросетях. Сказано , что электричества в домах не будет до 17.00. Так, без света останутся жители следующих улиц: Суходольная, 25, Авангардная, 20-28, 36-40/18 (чет), 21-37 (нечет); Гастелло, 4-38 (чет); Макаренко, 26-32 (чет); Молодежная, 112-156 (чет), 113, 121-159 (нечет); Радио 12-40 (чет), 11-35(нечет); Лизы Чайкиной, 48-100 (чет), 15-59 (нечет); Вишневая, 90-104 (чет), 65-103 (нечет); Куйбышева 161-179 (нечет); Шалфейная 90-118 (чет); 93-119 (нечет); Кечкеметская, 80/1 (чет), а также переулка Вишневый, 20-24 (чет); 1-23 (нечет).