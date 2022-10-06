С 01 октября жалование военных будет уменьшено

30 сентября Президент Российской Федерации торжественно объявил о вхождении территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Данное событие потянуло за собой как изменения государственного уровня, так и изменения, которые коснутся каждого, в частности, каждого военнослужащего.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 №812 , предусмотрены командировочные выплаты военнослужащим за пребывание на территории Украины в размере 53 доллара в сутки, что согласно курсу валют, установленному Центральным Банком РФ, составляет 3 150 рублей.

После того, как вышеупомянутые территории стали неотъемлемой частью России, каждый контрактник и мобилизованный будет получать меньше на 3 150₽ в день, получается, что за каждый месяц пребывания в зоне боевых действий, боец не досчитается около 95 000 рублей, а государство, в свою очередь, очень неплохо сэкономит.

Заоблачных зарплат, обещанных при объявлении мобилизации, наши солдаты, кажется, не увидят. Многие пошли в военкоматы именно из-за денежного пособия, но это была лишь замануха. Государство и тут нашло способ как "поставить на место" своих же граждан.