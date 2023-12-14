Новости Крыма С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

С 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы. Об этом рассказали в пресс-службе минтранса Крыма. "По многочисленным просьбам жителей Геническа и Республики Крым с 15 декабря 2023 года запускается новый регулярный межрегиональный маршрут Евпатория – Симферополь – Геническ", – сказано в Telegram-сообщении ведомства. Уточняется, что на маршрут выйдут комфортабельные автобусы. Из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 6:30, от автостанции Симферополя – в 8:00, а из Геническа в 15:00. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

