С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября

В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава Минобраза РК Валентина Лаврик.

"Мы планируем, что первого сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. В тех школах, где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов. В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе – непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах", – сообщила Лаврик.

В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах После праздничных мероприятий школьники будут приглашены на первый урок, который посвящен 75-й годовщине Победы. Министр добавила, что в этом году учебный год будет проходить в "очном формате".