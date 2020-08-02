Новости Крыма

С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября

С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября

Сегодня, 13:38Новости

В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава Минобраза РК Валентина Лаврик.

"Мы планируем, что первого сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. В тех школах, где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов. В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе – непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах", – сообщила Лаврик.

В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах После праздничных мероприятий школьники будут приглашены на первый урок, который посвящен 75-й годовщине Победы. Министр добавила, что в этом году учебный год будет проходить в "очном формате".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Август 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх