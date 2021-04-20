Новости Крыма

С мэром по Симферополю: о коллекторе, животных и площади Ленина

20 апреля 2021, 10:42Общество

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Классический костюм, белая рубашка, строгий галстук. Хороший контраст на фоне рекультивируемой свалки в Каменке, на которой мы также побывали, совершив прогулку по Симферополю с новым главой города Валентином Демидовым. До этого он успел сообщить РИА Новости Крым о том, почему подрядчики убирают объекты через претензии, почему на площади Ленина не будет фонтана и за чей счет в очередной раз будет отремонтирована плитка. Синий забор, рисунки и площадь …Он с несколько недовольным видом рассматривает стены подземного перехода на набережной Салгира. Отремонтированный объект уже пестрит маловнятными надписями и топорными граффити. Мэр уверен, вандалы пользуются тем, что их не ловят, а даже если поймают, больше пяти тысяч рублей штрафа не вытрясут. – Исправлять это безобразие будем, безусловно. Ремонтировать, закрашивать, восстанавливать, – жестко обещает Демидов, рассматривая "творения". – Во-первых, надо создать систему неминуемости наказания за такие вещи. Сегодня штраф за нарушение правил благоустройства в 5 тысяч рублей, видимо, уже никого не пугает. Но прежде всего они не боятся, что их поймают. Поэтому, как во многих городах, необходимо применять систему умного города, видеофиксацию, находить этих преступников и заставлять восстанавливать. Еще можно применить противовандальные краски, с которых легко смываются различные надписи. Такие применяются в других регионах. Это комплексная задача, надо, чтобы все элементы работали: и полиция, и видеонаблюдение, и неминуемость наказания.


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