Новости Крыма

С прогулки на больничную койку: спасатели помогли женщине в Судаке

05 февраля 2021, 11:50Происшествия в Крыму

2

Крымские спасатели оказали помощь женщине, получившей травму во время прогулки по горе Караул-Оба. По данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, инцидент произошел во второй половине дня в четверг недалеко от поселка Новый Свет (городской округ Судак).

"Сообщение оперативному дежурному поступило в 15.42. Сообщалось, что женщина подвернула ногу и самостоятельно спуститься не может. Требуется помощь спасателей", – сообщили в ведомстве.

Прибывшие на помощь спасатели на носилках перенесли пострадавшую к служебному автомобилю и доставили в Судакскую городскую больницу.

Ранее помощь потребовалась мужчине на плато Ай-Петри, который сломал ногу и ушиб спину в результате неудачного спуска. Региональный гидрометцентр в пятницу утром предупредил о резком ухудшении погодных условий в Крыму. Ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Февраль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх