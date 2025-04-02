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Новости Крыма

Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

02 апреля 2025, 11:00Общество

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В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова – защитника Севастополя 1854-55 годов, выдающегося шахматиста России XIX столетия, уточняет корреспондент РИА Новости Крым.

"Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать", – обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.

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