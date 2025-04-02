Новости Крыма Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова – защитника Севастополя 1854-55 годов, выдающегося шахматиста России XIX столетия, уточняет корреспондент РИА Новости Крым. "Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать", – обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

