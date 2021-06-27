Самые страшные ДТП со "скорыми" в Крыму: справка

В субботу еще одна – очередная – авария с участием машины скорой помощи произошла в Крыму. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, но с пострадавшими. Сайт РИА Новости Крым подготовил подборку сообщений о ДТП с участием автомобилей скорой помощи, которые произошли на полуострове в этом году.

12 мая в районе симферопольского села Строгановка в ДТП попала машина скорой помощи, которая везла в больницу пациента с коронавирусом. Двигаясь в ялтинском направлении с включенными световыми и звуковыми сигналами, водитель спецавтомобиля выехал на встречную полосу, где "лоб в лоб" столкнулся с иномаркой Volkswagen. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств и пациент скорой помощи. Последний был доставлен в больницу другой бригадой врачей.