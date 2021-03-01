Самые загадочные: топ-5 мистических мест Крыма

1. Мангуп. Средневековый пещерный город в Бахчисарайском районе. Плохой приметой считается встретить после заката "мангупского мальчика". Легенда придумана в конце 70-х мастером производственного обучения севастопольского ПТУ № 3 Олегом Шелешевым, который с группой своих подопечных выезжал на археологические раскопки.

2. Гора Бойка в Бахчисарайском районе с подачи любителей мистики приобрела славу места, где пропадали люди и спрятана некая древняя реликвия. Эзотерики нарекли гору "местом силы" и водят сюда единомышленников за "космической энергией".

3. Ак-Монайские катакомбы. Ленинский район, у основания Арабатской стрелки. В каменоломнях с XIX по 60-е гг. ХХ века закрытым способом разрабатывался известняк. Во время Великой Отечественной войны в штольнях были оставлены отступающими войсками продукты, медикаменты, недолго размещался временный госпиталь.

4. Гора Опук на одноименном мысе на юге Керченского полуострова, почти нетронутые человеком места. Все околомистические рассказы – начала 2000-х, когда здесь чаще стали появляться туристы. Например, о таинственных пещерах внутри горы, где совершались тайные обряды, а также регулярно появляющихся и хорошо видимых духах.

5. Бешуйские копи. Территория национального парка "Крымский" (бывший Крымский природный заповедник). Единственное на полуострове место, где добывали каменный бурый уголь невысокого качества. Но на фоне дефицита топлива на полуострове сильно выручал крымчан. Шахты, находящиеся неподалеку от деревни Чаир (она же Бешу-копи), дважды взрывали – во время Гражданской и в Великую Отечественную войну.