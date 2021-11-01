Новости Крыма

Сайт администрации Симферополя взломали

Сегодня, 13:41Общество

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Неизвестные взломали сайт администрации Симферополя. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе муниципалитета. Хакеры разместили материал о "скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя".

"Наш сайт взломали. Как только мы заметили данный материал – его оперативно удалили. Наши специалисты делают все, чтобы впредь подобной ситуации не произошло", – уточнили в пресс-службе.

В удаленном материале говорилось, что, якобы, жители Севастополя начали жаловаться на ухудшение самочувствия, а одновременно с этим в море, недалеко от города был отмечен скачок радиационного фона. На место была выслана группа быстрого реагирования, правда, непонятно какого именно ведомства, которая обнаружила источник радиации – атомный подводный крейсер "Казань".

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