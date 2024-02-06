Сбил мопед с 10-летним ребенком: в Крыму осужден водитель

В Крыму осужден водитель, который выехал со второстепенной дороги на главную и сбил мопед с 10-летним ребенком-пассажиром, серьезно пострадавшим в результате аварии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Авария произошла в поселке Черноморское осенью прошлого года. Осужденный двигался по одной из улиц населенного пункта на автомобиле Dodge.

"Выезжая со второстепенной дороги, мужчина допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге мопедом, пассажиром которого был мальчик 2013 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и малолетнему пассажиру мопеда причинен тяжкий вред здоровью", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.