Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек

Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба МЧС Крыма. Первый случай произошел на горе Ай-Петри. При восхождении на плато двое туристов сбились с тропы, вышли на опасный скальный участок и самостоятельно спуститься с него не смогли. С горы их эвакуировали спасатели с помощью специализированного альпинистского снаряжения.

Во второй раз помощь спасательного подразделения понадобилась в воскресенье вечером в районе судакской горы Сокол.