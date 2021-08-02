Новости Крыма

Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек

02 августа 2021, 15:04Происшествия в Крыму

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Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба МЧС Крыма. Первый случай произошел на горе Ай-Петри. При восхождении на плато двое туристов сбились с тропы, вышли на опасный скальный участок и самостоятельно спуститься с него не смогли. С горы их эвакуировали спасатели с помощью специализированного альпинистского снаряжения.

Во второй раз помощь спасательного подразделения понадобилась в воскресенье вечером в районе судакской горы Сокол.

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