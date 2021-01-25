Новости Крыма

Щелкино выделят 40 млн рублей на ремонт сетей теплоснабжения

25 января 2021, 11:59Общество

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В 2021 году городу Щелкино на севере Керченского полуострова пообещали полностью отремонтировать сети теплоснабжения, на эти цели правительство Республики Крым выделит 40 миллионов рублей. Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением региона сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что среди всех обращений по поводу перебоев с теплоснабжением, которые чаще всего поступают из Керчи, Ялты, Симферополя и Феодосии, вопросы из Щелкино "снимаются с повестки", поскольку решение принято по всему городу.

"Щелкино – отдельная ситуация. Мы приняли решение, договорились, что 40 миллионов рублей на ремонт сетей теплоснабжения в Щелкино после окончания отопительного сезона мы выделяем в полном объеме, это закроет полностью всю проблематику по Щелкино, – рассказал Аксенов. – Там работ на полгода. С учетом того, что там есть положительное заключение экспертизы, <…> в феврале деньги на ремонт будут выделены".

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