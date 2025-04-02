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Новости Крыма

Семь сел Симферопольского района в среду останутся без света

02 апреля 2025, 10:52Общество

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Семь сел Симферопольского района в среду частично останутся без света из-за обрезки деревьев и ремонтных работ на сетях. Об этом передает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"В связи с обрезкой деревьев 2 апреля в период с 8 до 17.00 будет отсутствовать электроснабжение в селах Перово по улице Хачирашвили и Дубки – Виноградная, Школьная, Лесная", – сказано в сообщении.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на сетях частично без света в это же время останутся села Прудовое, Новозбурьевка, Пожарское, Камышинка и Ключи.

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