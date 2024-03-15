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Новости Крыма

"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму

15 марта 2024, 17:30Общество

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В 2023 году в Крыму выдано более 3,6 тысячи жилищных кредитов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой, рассказал управляющий Головным отделением "Сбербанка" в Крыму Андрей Подсвиров.

По его словам, самой популярной из льготных программ стала "Семейная ипотека".

"По ней 1,2 тысячи семей смогли приобрести собственное жилье, а объем выданных средств составил свыше 5,5 миллиарда рублей. Также активно жители полуострова пользовались программой "Господдержка-2020", по ней было выдано почти четыре миллиарда рублей", – отметил Подсвиров, слова которого привели в пресс-службе банка.

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