"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму

В 2023 году в Крыму выдано более 3,6 тысячи жилищных кредитов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой, рассказал управляющий Головным отделением "Сбербанка" в Крыму Андрей Подсвиров.

По его словам, самой популярной из льготных программ стала "Семейная ипотека".

"По ней 1,2 тысячи семей смогли приобрести собственное жилье, а объем выданных средств составил свыше 5,5 миллиарда рублей. Также активно жители полуострова пользовались программой "Господдержка-2020", по ней было выдано почти четыре миллиарда рублей", – отметил Подсвиров, слова которого привели в пресс-службе банка.