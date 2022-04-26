Семейное дело: в Севастополе обчистили супермаркет на 60 тыс. рублей

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В Севастополе воры вывезли из супермаркета товар на 60 тысяч рублей под видом мусора. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В совершении преступления подозреваются 37-летний местный житель и его 62-летняя родственница, работавшая в супермаркете уборщицей. Выполняя каждый свою роль, в течение двух месяцев они по одной и той же схеме обокрали торговый центр девять раз.

"Мужчина под видом покупателя складывал товары в пакет, который затем его подельница вывозила из торгового зала в баке для мусора на тележке, используемой для уборки", – сообщили в ведомстве.