Глава Крыма Сергей Аксёнов исполнил новогодние желания троих маленьких крымчан. Ребята просили посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, Красную площадь в Москве и увидеть ледокол "Арктика". Об этом он сообщил в соцсети.

"Вчера в Москве, по примеру Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, совместно с коллегами-губернаторами, а также министрами и другими руководителями органов государственной власти, присоединился к новогодней акции "Елка желаний". Цель акции – реализация заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения из всех регионов России", – пишет он на странице.

Глава Крыма отметил, что ему досталось исполнить три желания маленьких крымчан: посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, посетить Красную площадь в Москве и увидеть самый большой в мире ледокол "Арктика". Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что в скором времени все желания детей осуществятся.