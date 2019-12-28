Новости Крыма

Сергей Аксёнов исполнил новогодние желания троих маленьких крымчан

Сергей Аксёнов исполнил новогодние желания троих маленьких крымчан

28 декабря 2019, 17:17Новости

Глава Крыма Сергей Аксёнов исполнил новогодние желания троих маленьких крымчан. Ребята просили посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, Красную площадь в Москве и увидеть ледокол "Арктика". Об этом он сообщил в соцсети.

"Вчера в Москве, по примеру Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, совместно с коллегами-губернаторами, а также министрами и другими руководителями органов государственной власти, присоединился к новогодней акции "Елка желаний". Цель акции – реализация заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения из всех регионов России", – пишет он на странице.

Глава Крыма отметил, что ему досталось исполнить три желания маленьких крымчан: посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, посетить Красную площадь в Москве и увидеть самый большой в мире ледокол "Арктика". Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что в скором времени все желания детей осуществятся.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх