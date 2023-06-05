Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму

Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сообщил о начале съемок нового фильма. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе.

"Через несколько дней мы приступаем к съемкам! Рабочее название – "Три друга, клад и матрос Кошка", – сообщил режиссер в своем Telegram-канале.

По словам Жигунова, в России детское кино постепенно сошло на нет. Главная из причин, считает режиссер, экономическая – в детский фильм по закону о рекламе нельзя интегрировать рекламные ролики, а значит телеканалам невыгодно показывать контент для детей.