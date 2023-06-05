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Новости Крыма

Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в Крыму

05 июня 2023, 17:30Общество

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Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сообщил о начале съемок нового фильма. Съемки пройдут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе.

"Через несколько дней мы приступаем к съемкам! Рабочее название – "Три друга, клад и матрос Кошка", – сообщил режиссер в своем Telegram-канале.

По словам Жигунова, в России детское кино постепенно сошло на нет. Главная из причин, считает режиссер, экономическая – в детский фильм по закону о рекламе нельзя интегрировать рекламные ролики, а значит телеканалам невыгодно показывать контент для детей.

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