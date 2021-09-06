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Серия ночных краж в Севастополе: вором оказался подросток

06 сентября 2021, 12:18Происшествия в Крыму

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В Севастополе задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в серии ночных краж из магазинов и спортклуба, общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба севастопольского управления МВД.

По данным ведомства, молодой человек действовал по отлаженной схеме: по ночам, вооружившись подручными инструментами, он повреждал защитные роллеты и замки на дверях торговых помещений. Проникнув внутрь, злоумышленник похищал ценные вещи и деньги из касс, а затем скрывался.

Оперативники установили его личность и задержали.

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