Серия ночных краж в Севастополе: вором оказался подросток

В Севастополе задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в серии ночных краж из магазинов и спортклуба, общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба севастопольского управления МВД.

По данным ведомства, молодой человек действовал по отлаженной схеме: по ночам, вооружившись подручными инструментами, он повреждал защитные роллеты и замки на дверях торговых помещений. Проникнув внутрь, злоумышленник похищал ценные вещи и деньги из касс, а затем скрывался.

Оперативники установили его личность и задержали.